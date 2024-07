Saranno un’estate e un autunno ricchi di appuntamenti a Gonnoscodina. Comune, Comitato di San Bartolomeo e Pro loco hanno stilato per questo periodo un programma di eventi. Cartellone che ha avuto un antipasto lo scorso 13 luglio con lo spettacolo teatrale della compagnia “Tragodia”. Programma che prosegue da oggi quando alle 21.30, nel parco San Daniele, si terrà la conferenza educativa “Siamo Stati Figli”, curata dal dottor Lorenzo Braina, esperto del settore.

Attività che entreranno poi nel vivo dopo ferragosto; a partire dal 18, quando la compagnia “Tragodia” porterà in scena lo spettacolo “Sa Risposta”. Il 22, invece, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Sardegna tra Terra e Mare vista da un obiettivo”, nella chiesa di San Daniele. Alle 22, a seguire, nel parco adiacente, “Toy Hammer Band” in concerto. Il 23, alle 22, sarà la volta del concerto di “Alisa Band”. Il 24 sarà invece Maria Luisa Congiu a esibirsi. Il 25 ricco programma con il pranzo dell’Emigrato, l’ultimo giorno della mostra fotografica e, alle 22, “Sonos in Cumpanzia”. A settembre, il 7 e 8, 14 e 15, il laboratorio per la realizzazione de “Sa Fregua”. Il 13 ottobre la “Sagra de Sa Fregua”, mentre il 20 si chiuderà con l’escursione a Villa Piercy, a Burgos.

© Riproduzione riservata