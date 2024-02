È stato inaugurato ufficialmente, a Gonnoscodina, il Cagliari Fan Club intitolato a Radja Nainggollan, centrocampista che in due periodi diversi è stato protagonista con la maglia rosso-blu.

Nel paese della Marmilla il fan club è già presente dal 2015, anno della promozione in Serie A con Massimo Rastelli allenatore, e allora venne intitolato a Marco Storari, ex portiere di quel Cagliari, con oltre 200 soci.

«Sin dalla nascita – commenta il presidente del fan club Marco Tatti – abbiamo fatto attività di socializzazione, culturali, come per esempio la presentazione di libri, e forme di sensibilizzazione sui valori fondanti dello sport e del calcio in particolare».

Nel pomeriggio di ieri l’inaugurazione ufficiale del fan club intitolato a Nainggollan, alla presenza dei dirigenti del Cagliari e dei giocatori Alessandro Di Pardo e Gaetano Pio Oristanio. «È stato un pomeriggio riuscitissimo – conclude Tatti - con una cornice di pubblico e di tifosi incredibile, c’era tantissima gente, dai bambini e ragazzi fino agli adulti».

© Riproduzione riservata