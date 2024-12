Il Comune di Gonnoscodina ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese di viaggio in favore degli studenti pendolari, residenti, frequentanti la Scuola Secondaria Superiore ed Artistica nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Per poter usufruire dei benefici si terrà conto del reddito familiare e del merito scolastico dello studente. Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno presentare la domanda di ammissione entro il prossimo 16 dicembre.

Le richieste dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico. Alla domanda dovranno essere allegati l’attestazione ISEE in corso di validità, gli abbonamenti nominativi dell’anno scolastico 2023/2024 e la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

© Riproduzione riservata