In vista del periodo di Pasqua, la Pro loco Gonnoscodinese organizza un corso gratuito di “Su Cocoi cun s’ou”.

L’attività sarà aperta ad un massimo di 20 partecipanti, con priorità ai residenti a Gonnoscodina e si svolgerà sabato 12 aprile, dalle 9 alle 12, negli spazi in località “S’Anatzu”.

Il corso di intaglio del pane si svolgerà con la collaborazione della Pro loco di Pompu, che svelerà qualche piccolo segreto per imparare a fare “su cocoi” tipico del periodo pasquale.

I partecipanti dovranno dotarsi di grembiule, tagliere in legno, coltellino, un cestino basso, delle piccole forbici, una serretta, un piccolo telo per coprire il pane e altri attrezzi per poter effettuare le decorazioni.

