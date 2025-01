Saranno due i volontari impiegati dal Comune di Gonnoscodina per il progetto di Servizio Civile Universale. Il progetto, della durata di 12 mesi (25 ore settimanali) e riservato ai giovani dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti, si chiama “Educare al futuro – Servizi educativi per minori e giovani in Sardegna” e ha come obiettivo generale quello di potenziare i servizi educativi, scolastici e di orientamento per minori e giovani.

A Gonnoscodina, nello specifico, si interverrà nel potenziare i servizi di animazione e socializzazione per minori e giovani.

I 2 volontari saranno coinvolti nel centro estivo, con raccolta di adesioni, programmazione e realizzazione delle attività, e nelle attività educative e di animazione, occupandosi della promozione sul territorio e durante gli eventi le attività contribuirà all’effettiva partecipazione di tutti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate nella modalità on line sopra descritta entro il 18 febbraio, attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione riservata