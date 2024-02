A Gonnoscodina, una delle ultime iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale riguarda l'utilizzo del computer, strumento ormai presenza fissa nella quotidianità delle persone. La struttura, inserita del Sistema Bibliotecario della Marmilla (che comprende 20 Comuni), ha aperto le iscrizioni per un corso base per l’utilizzo del PC. L’attività, nei locali della biblioteca, è aperta a tutti coloro che intendono acquisire le basi per utilizzare il computer.

Un corso per aiutare le persone a conoscere lo strumento negli usi quotidiani, come scrivere, inviare e rispondere a una mail, scaricare un allegato o consultare un sito web. I corsi si terranno nella seconda parte di febbraio, dal 16 al 29, per un totale di 5 lezioni, dalle 9.30 alle 12. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati che, per iscriversi o per informazioni potranno rivolgersi in biblioteca dal martedì al giovedì dalle 15 alle 18, oppure chiamando il numero telefonico 078392366.

