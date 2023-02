Si chiama "A casa dei nostri antenati per conoscerli meglio e valorizzarli. La civiltà nuragica come risorsa”, il progetto didattico iniziato lo scorso dicembre e che si concluderà fra breve. Consiste nell'allestimento di una mostra con degli elaborati e dei pannelli sui nuraghi realizzati dagli alunni delle scuole di Ghilarza, che hanno preso parte all'interessante laboratorio artistico, e che sarà inaugurata il prossimo 27 febbraio alle 16.30 presso l’Agora.

Protagonisti sono stati i ragazzi appartenenti ad alcune classi delle secondarie, ma anche diversi alunni delle quinte della scuola primaria delle scuole dell’Infanzia di via Alghero e via XVI Marzo. «Questo lavoro - spiega l'insegnante Valeria Manca che ha coordinato il progetto - sarà affiancato dalla mostra fotografica dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, presieduta da Pierpaolo Vargiu e rimarrà aperta per una settimana, con la presentazione dagli stessi studenti».

A supporto del laboratorio, ogni martedì presso la sede dell’associazione “Orgono”, con cui è nata una importante sinergia, si sono svolti una decina di incontri con 15 alunni alla presenza della stessa professoressa Manca del presidente Ninni Masala. Qui si sta svolgendo un laboratorio di manipolazione dell’argilla con l’esperto di Sedilo Umberto Soddu per la realizzazione di manufatti che saranno esposti nella mostra. Il Progetto si concluderà con la visita di tutti gli alunni al nuraghe Orgono di Ghilarza domenica 5 marzo.

«Il progetto - evidenzia Valeria Manca - è stato reso possibile grazie al supporto della dirigente scolastica Marina Enna che ha condiviso la finalità di far conoscere ai ragazzi una parte importante della storia e patrimonio della nostra isola che va valorizzato sempre di più».

