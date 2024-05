A Cabras riparte il servizio estivo comunale che quest’anno si rinnova e cambia il suo nome in “E-stiamo insieme 2024”, nel segno dell’unione tra i giovani e le giovani ragazze che parteciperanno a uno dei servizi al cittadino più attesi dalle famiglie. Il servizio è dedicato ai minori residenti a Cabras che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, nati tra il 2010 e il 2017, e propone un programma di intrattenimento sportivo, ricreativo e culturale che si inserisce nel periodo di sospensione dell’attività scolastica, consentendo ai genitori di non interrompere la routine socio-lavorativa al termine dell’anno scolastico e offrendo ai partecipanti occasioni di svago e divertimento di qualità.

I ragazzi e le ragazze saranno impegnati in attività ludico motorie, spiaggia day ed escursioni che si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-13, a partire presumibilmente dal mercoledì 12 giugno, e in ogni caso dalla data indicata a seguito della pubblicazione della graduatoria finale, e termineranno il 31 luglio. Quest’anno il bando di partecipazione prevede una novità, aprendo alla possibilità di acquistare dei pacchetti di accesso pensati per venire incontro alle diverse esigenze organizzative delle singole famiglie e al contempo strutturare il servizio nel modo più efficiente possibile, garantendo l’accesso al maggior numero di ragazzi.

Sono previsti tre differenti pacchetti, da due, tre o cinque partecipazioni settimanali, i cui costi variano sulla base dell’indicatore Isee del nucleo familiare richiedente. È stata inoltre pensata una riduzione del 10% dal secondo partecipante del medesimo nucleo familiare. Le quote di iscrizione sono indicate nell’avviso scaricabile sul sito istituzionale del Comune. La scadenza per la presentazione è fissata alle 12 del 3 giugno. I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.cabras.or.it

