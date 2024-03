In occasione della "Giornata internazionale della Donna" a Ghilarza scendono in campo il Comune e la Scuola Civica di Musica "Guilcer Barigadu".

La Torre Aragonese, venerdì 8 marzo a partire dalle 18,30, ospiterà una serata dedicata alla scrittrice e poetessa Joyce Lussu: l'arpa di Chiara Vittone farà da prezioso sfondo musicale alla voce di Rita Atzeri. La direzione artistica dell'evento è affidata ad Aurelio Serra, quella organizzativa a Bruno Camera.

«Inventario delle cose certe è un raffinato omaggio musicale dedicato alla storia e alle idee di una figura eccezionale, moderna e scandalosa, come quella di Joyce Lussu – spiegano gli organizzatori – Si tratta di un concerto teatrale, dove musica e pensiero procedono intrecciati, per elaborare un “inventario” che riparta dall’essenziale, per tornare a ciò che è “certo”, nel cuore e nel linguaggio, perché sul certo, diceva Joyce Lussu, non possiamo non capirci».

Un lavoro frutto di una ricerca minuziosa sul numeroso materiale a disposizione negli scritti di Joyce Lussu. Si attende quindi un pubblico numeroso per l’evento di venerdì.

