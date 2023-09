Grande successo nei giorni scorsi a Ghilarza per il torneo della resistenza, proposto dal Circolo bocciofilo Sa Teula a circa tre anni dalla chiusura del bocciodromo.

Non a caso la scelta del nome da dare alla manifestazione.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento il presidente Antonio Piras: «È stato raggiunto lo scopo della manifestazione: tenere contatti con tutte le altre società che si occupano di bocce in Sardegna. Tra invitati e giocatori al pranzo eravamo circa 100 persone. Per noi del circolo è stato un successo. Ora ripensiamo all’apertura dell’impianto. Continuiamo a sollecitare l’Amministrazione comunale e gli organi competenti per riavere il nostro bocciodromo e riprendere tutte le attività rivolte alla cittadinanza e ripartire con il settore giovanile: i nostri atleti stanno raggiungendo un altro bocciodromo per portare avanti la pratica sportiva».

