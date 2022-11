Saranno contenti i tanti sportivi e tifosi del centro Sardegna, non solo del Cagliari. E stato infatti scelto l’attesissimo docu-film su Gigi Riva “Un Rombo di Tuono nel nostro cielo” per la riapertura dello storico cinema Joseph di Ghilarza, prevista domani alle 19.30, ma con una anteprima alle 17.30 per i bambini con la pellicola “Schiaccianoci e Flauto magico”. Le due proiezioni andranno avanti sino a domenica.

Ad annunciarlo le locandine da qualche giorno in bella vista all’esterno della sala cinematografica del Corso Umberto.

L’attuale titolare Mara Bachis non ha avuto dubbi nel proporre una proiezione così prestigiosa per il nuovo corso del cinema che riapre dopo due anni difficilissimi per il Covid e soprattutto per la scomparsa del marito Sandro Sanna, anima dell’attività. La notizia non può che far piacere perché il cinema è l’unico aperto nel territorio e serve un enorme bacino.

