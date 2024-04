Lunghe file e pazienti inviperiti stamattina davanti alla sede amministrativa del distretto sanitario Ghilarza-Bosa in via Matteotti per il rinnovo dell’esenzione. Contestate le modalità di accesso al servizio e le poche ore a disposizione delle persone che infatti sono state costrette ad andare via e a riprovare venerdì prossimo. Di conseguenza si sprecano le lamentale da parte degli utenti soprattutto quelli in età avanzata.

«Non è possibile vedere code di pazienti anziani per il rinnovo dell'esenzione - afferma arrabbiata Agnese Manca - considerato che oltretutto lo sportello rimane aperto solo il venerdì fino alle 11. Dovrebbe essere una pratica automatica – aggiunge - visto che l'età può solo avanzare e non tornare indietro, è una vergogna».

Altrettanto sdegnata è Lucia Manca. «Dalle 8.30 - afferma - con i numeri erano arrivati al C 80 e in fila c’erano 270 persone dal mattino presto, una cosa oscena». La speranza di tutti è in una organizzazione migliore per la prossima settimana.

