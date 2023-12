Passano da 38 mila a 50 mila euro le risorse destinate dall’Amministrazione comunale di Ghilarza all’adeguamento dei locali dell’ex Ipsia. Ospiteranno la ludoteca, oggi accolta in via provvisoria all’agorà di piazza San Palmerio.

Una scelta resasi necessaria nei mesi scorsi dopo che i locali al piano terra della scuola dell’infanzia di via 16 Marzo, dove è sempre stata accolta la ludoteca, sono risultati non più idonei ad ospitare i bambini. In un primo momento c’era fretta di spostare dall’agorà i piccoli, questo perché all’agorà non funzionava l’impianto di condizionamento. Superato quest’ostacolo ora il Comune avrà modo, da qui alla primavera, di adeguare l’ex Ipsia alle nuove esigenze. Con i 50 mila euro stanziati dal bilancio verranno sistemati i bagni, l’impianto elettrico, gli infissi e l’impianto di condizionamento. In un prossimo futuro si prevede di realizzare nell’area verde adiacente lo stabile un piccolo parco giochi.

«Stiamo cercando di sistemare i vari spazi: ora nello stabile dell’ex Ipsia al piano superiore è stato spostato il servizio educativo e al piano terrà avrà sede la ludoteca», chiarisce il sindaco Licheri. I lavori saranno affidati entro fine anno.

© Riproduzione riservata