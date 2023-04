C’è malumore a Ghilarza per la mancata convocazione del Consiglio comunale in occasione, pochi giorni fa, dell’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi. Un appuntamento importante che solitamente vede coinvolta l’intera Assemblea civica per conferire ulteriore istituzionalità ad un momento che la crescita dei ragazzi e il loro percorso nel diventare cittadini del mondo.

A Ghilarza però così non è stato e quanto accaduto dispiace al gruppo di minoranza guidato da Eugenia Usai. «Ci è stata inviata la comunicazione della dirigente che informava dell’insediamento del Consiglio dei ragazzi. Mi sembra sia stato poco rispettoso innanzitutto nei confronti dei ragazzi non convocare, come avviene ovunque in occasioni come questa, il Consiglio comunale- dice la Usai -. Si sarebbe data sicuramente più attenzione e importanza a questo avvenimento. Questa situazione poteva essere gestita diversamente».

Diversa la posizione del sindaco Stefano Licheri, che spiega: «Siamo stati contattati dalla scuola. Inizialmente ci avevano invitato da loro, poi hanno chiesto di poter fare l’insediamento in aula consiliare. Non siamo noi gli organizzatori ed è giusto che la scuola e il Consiglio comunale dei ragazzi abbiano autonomia. Noi abbiamo informato i capigruppo girando la lettera che ci era stata inoltrata». Intanto per oggi alle 18.30 è convocata l’Assemblea civica per l’approvazione del documento unico di programmazione.

