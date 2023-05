Giornata centrale domani per la festa di San Michele nell’omonimo novenario campestre del Santo Arcangelo a Ghilarza. Alle 11 si terrà la processione e al rientro la santa Messa. La novena si celebra invece tutti i giorni alle 19.30, mentre il "piccolo paese" a due passi dal Lago Omodeo si animerà tutte le sere per ospitare alcuni momenti di divertimento e spettacolo con i tradizionali balli sardi e la musica per i più giovani.

Saranno nove giorni dedicati soprattutto alla preghiera, ma che serviranno anche per stare insieme con amici e ospiti che come sempre sono i più graditi e benvenuti nei "muristenes". Importante al riguardo il grande lavoro dei componenti del comitato che hanno organizzato la festa e come di consueto faranno di tutto per l'accoglienza ottimale delle persone.

Particolarmente atteso il pranzo dei novenanti previsto per sabato prossimo.

Con la novena per San Michele Arcangelo prendono il via le "trasferte" annuali dei ghilarzesi verso i quattro novenari campestri a cui sono molto affezionati. Quello di San Michele, appunto, con festa a inizio maggio, San Giovanni nella seconda decade di Giugno, la Madonna Ausiliatrice a Trempu agli inizi di settembre e infine, San Raffaele Arcangelo a fine ottobre nel novenario di San Serafino.

© Riproduzione riservata