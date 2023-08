Seppure per una sola giornata sabato 2 settembre nella cittadina del Guilcier, dove da diversi anni a causa di lavori mai realizzati è chiuso il bocciodromo, ritorneranno protagoniste le bocce. Lo saranno nel “Trofeo della resistenza” organizzato dal Circolo bocciofilo Sa Teula in collaborazione con la Cooperativa produttori Arborea. E mai scelta del nome è stata più azzeccata.

Già resistenza, perché è quello che il circolo Sa Teula sta facendo ormai da diversi anni, in attesa di poter di nuovo utilizzare i campi, allenarsi e svolgere gare. Nel frattempo gli atleti sono migrati chi a Borore, chi ad Oristano.

Il presidente del circolo Antonio Piras chiarisce: «Non voglio fare nessuna polemica, mi limito a leggere i fatti. Un anno fa, era il 10 agosto del 2022, durante una riunione per parlare della situazione del bocciodromo dal sindaco e dall’assessore ai lavori pubblici ci era stato garantito che a settembre di quell’anno sarebbero stati fatti i lavori. È passato oltre un anno e siamo ancora così. Noi resistiamo, ecco perché il torneo della resistenza. Essendo il bocciofilo chiuso non possiamo fare richieste di finanziamento, non possiamo allenarci, fare gare in casa. Non abbiamo più la possibilità di praticare sport a squadre, i nostri atleti sono andati altrove per praticare l’attività sportiva. Resistiamo, ma la nostra resistenza sta giungendo al termine. Siamo rimasti 5-6 giocatori che cercano di aderire a tutte le gare regionali, ma senza allenamento non è semplice, quelli che riusciamo a fare sono fuori».

Da parte sua il sindaco Stefano Licheri afferma: «Resistiamo anche noi: per le bocce, la scuola, per garantire i servizi e via dicendo, resistiamo per l’intera comunità, alla crisi economica». Quindi ricorda: «Noi abbiamo bandito due gare per assegnare i lavori, ma l’inflazione, l’aumento dei prezzi hanno fatto sì che andassero deserte. Adesso aspettavamo 30 mila euro dal Collegato alla finanziaria. Abbiamo saputo che non potranno arrivare per quel canale, ma c’è stato detto che la Regione li concederà con una variazione. Se però non abbiamo la certezza di una comunicazione scritta non possiamo impegnare quelle somme, diversamente si dovrebbe rinunciare ad altri servizi».

Praticamente pronto il nuovo progetto, tenuto conto dell’aumento dei prezzi. «A breve lo approveremo», chiude il sindaco. Il torneo di petanque il 2 si giocherà a partire dalle 9 nell’area antistante il circolo Sa Teula.

© Riproduzione riservata