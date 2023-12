Ammontano a 10mila euro le risorse stanziate dalla giunta Licheri per l’Istituto comprensivo di Ghilarza.

Con un primo intervento la Giunta ha stabilito i fondi per il diritto allo studio per quest’anno scolastico.

Cinquemila euro messi a disposizione serviranno per l’attuazione di progetti che la scuola intende proporre per arricchire le attività curriculari e serviranno inoltre per l’acquisto di materiale didattico. Altri cinquemila euro sono stati concessi dal Comune alla scola per permetterle di far fronte in modo regolare alle proprie spese.

«Il Comune – si precisa in delibera – contribuisce da anni a sostenere le spese per materiale di pulizia e igienico sanitario, per spese varie d’ufficio e per la realizzazione di piccole riparazioni per consentire l’erogazione di un servizio scolastico efficiente in considerazione anche dell’inadeguatezza delle risorse trasferite dall’Amministrazione statale».

