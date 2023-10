La ludoteca comunale di Ghilarza partirà il prossimo 6 novembre. Ad ospitarla, in attesa che vengano ristrutturati i locali dell’ex Ipsia individuati dal Comune, sarà l'Agorà multimediale in Piazza San Palmerio. Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Una volta soddisfatte le richieste dei residenti, potranno essere accolte anche le iscrizioni dei bimbi non residenti, purché frequentanti l'Istituto comprensivo di Ghilarza.

Prevista anche una lista d’attesa nel caso in cui dovessero arrivare troppe domande. Due i turni: per i bambini della scuola dell’infanzia la ludoteca sarà operativa il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18,30 ed è prevista una quota di contribuzione mensile di 5 euro. Per chi frequentala scuola primaria turno unico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. In questo caso la quota di contribuzione mensile è di 13 euro.

Previste le riduzioni delle tariffe nel caso in cui altri figli frequentino il servizio. Le domande di iscrizione si ricevono sino al 29 ottobre Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio servizi sociali al numero 0785/561037 o recarsi di persona nei giorni di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 1 alle ore 13, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.

