A Ghilarza il prossimo 3 novembre si rinnova l’appuntamento con il “Trofeo della resistenza” organizzato dal Circolo bocciofilo Sa Teula in collaborazione con la Cooperativa produttori Arborea. Una gara promozionale di petanque in programma nell’area antistante il circolo Sa Teula. La manifestazione era nata lo scorso anno per tenere viva l’attenzione sul bocciofilo, chiuso ormai da quasi cinque anni. Un’attesa lunghissima che però finalmente, dopo anni di vicissitudini, sembra giunta al capolinea. A breve infatti dovrebbero partire i lavori per mettere in sicurezza la struttura e riaprire il bocciodromo. Tante le polemiche in questi anni così come i soci del circolo emigrati ad Oristano e Borore, ma il Circolo Sa Teula non si è arreso ed ecco il trofeo della resistenza. Le gare il 3 novembre inizieranno alle 9. A seguire si terrà il pranzo. Moltissime le persone che lo scorso anno avevano partecipato.

