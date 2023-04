I mesi primaverili coincidono nel Guilcier con la festa di Sant’Isidoro, uno degli appuntamenti popolari di fede più sentiti, essendo il santo patrono degli agricoltori e di quanti, a vario titolo, operano nel mondo delle campagne. Una ricorrenza molto attesa soprattutto religiosamente a testimonianza di quanto sia amato il santo spagnolo che si venera ogni anno in segno di auspicio per una buona annata agraria e di protezione per il settore agricolo e pastorale.

Domenica prossima 23 aprile a Ghilarza alle 10 la processione sarà accompagnata dai confratelli, gruppi folk, trattori e mezzi agricoli, cavalieri, e dai gioghi dei buoi. I componenti dei comitato hanno lavorato come sempre con grande impegno per continuare a conservare intatte tradizioni secolari e momenti di aggregazione che rappresentano la storia di un settore importante nell’economia del paese.

La festa è preceduta dal triduo che si concluderà sabato 22 mentre domenica, preceduta dal suono dei fucilieri, si terranno la processione solenne e la santa messa, che sarà celebrata in suffragio di Fiorenzo Oppo, recentemente scomparso, ex priore e componente storico di “Santu Sidore”

