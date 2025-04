A Ghilarza proseguono gli appuntamenti organizzati dall’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza in collaborazione con il cinema Joseph nell’ambito della rassegna di primavera. Ha preso avvio ad inizio del mese e ora giovedì 17 aprile, alle 18,30, sarà proposto l’ultimo appuntamento programmato per l’edizione targata 2025. Al cinema verrà proiettato il documentario “Sarura, The future an unknown place”, della regia di Nicola Zambelli, presente per l’occasione in sala a Ghilarza. “Alle porte del deserto del Negev un gruppo di giovani palestinesi lotta contro l’occupazione militare israeliana - spiegano sul documentario - . Youth of Sumud, i giovani della perseveranza, cercano di restituire alla propria gente le terre sottratte dalle loro famiglie, ristrutturando l'antico villaggio di grotte di Sarura. Affrontano l'aggressione con azioni non violente difendendosi dai fucili con le proprie videocamere, si oppongono alla desolazione e alla morte con la speranza e la vita. Dieci anni dopo il loro primo documentario sulla lotta non violenta in Cisgiordania registi tornano nel villaggio di At- Tuwani per raccontare come siano cresciuti nel frattempo i bambini ritratti nel film ,utilizzando materiale d'archivio di più di 15 anni”. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata