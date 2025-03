Dovrebbe essere il 2025 l’anno in cui a Ghilarza verranno assegnati gli 11 appartamenti a canone moderato. Un progetto di cui nella cittadina del Guilcier si parla dal 2010, quando l’Amministrazione comunale guidata dall’attuale sindaco Stefano Licheri si vide finanziare dalla Regione il recupero, per due milioni di euro, di 11 case nel centro storico. Da allora sono passati ormai 15 anni e una serie di vicissitudini che hanno fatto accumulare ritardi su ritardi. Di fatto gli appartamenti sono ormai conclusi, resta da provvedere con gli allacci idrici e fognari. Passaggio questo, come spiega il sindaco Licheri, fondamentale per poter ottenere l’agibilità degli immobili ristrutturati dal Comune con fondi regionali.

Solo dopo si potrà procedere con la pubblicazione del bando per poter finalmente assegnare gli alloggi in questione “Contiamo di pubblicarlo entro l’estate e di poter consegnare le case entro la fine dell’anno – chiarisce il primo cittadino -. Qualche appartamento già nel 2014 era pronto, ma la Regione voleva che venissero consegnati tutti insieme. Poi ci sono stati dei problemi burocratici e quando siamo tornati in amministrazione è stato necessario rifare dei collaudi”. Ora si è vicini all’assegnazione. Otto appartamenti, trascorsi 15 anni , potranno essere riscattati mentre gli altri continueranno ad essere dati in affitto. “Stiamo predisponendo il bando ma sui criteri dobbiamo attenerci a quelli indicati dalla Regione: priorità a giovani coppie, anziani e nuclei con persone interessate da disabilità. Questa è un’operazione che ha consentito di riqualificare il centro storico. Difficilmente un privato avrebbe investito 200 mila euro per sistemare le case che poi il Comune ha acquistato e ristrutturato. Con questo progetto si sta combattendo lo spopolamento del centro storico”, conclude il sindaco. Gli appartamenti ristrutturati si trovano nelle vie Cubello, Padre Sotgiu, Poeta Pinna, Contadini e in vico Cavalier Agus. Presentano diverse tipologie: da una a tre camere da letto. Tutte le case hanno cucina, salone e due bagni.

© Riproduzione riservata