A Ghilarza ammontano a 8.100 euro le risorse accertate dall’ufficio dei servizi sociali quali quote di contribuzione per i servizi di ludoteca e per il servizio educativo territoriale programmati dall’Amministrazione comunale per il 2025.

In particolare nella cittadina del Guilcier sono 34 i bambini che usufruiscono del servizio di ludoteca (a sua volta articolato nel periodo che copre le attività da gennaio a giugno e da settembre a dicembre e quello che invece che copre i mesi estivi). La quota di contribuzione è fissata in 5 euro mensili per i bambini che frequentano lo “Spaziotresei”, rivolto quindi alla scuola dell’infanzia e a 13 euro mensili invece per il turno unico che vede insieme i bambini della scuola primaria. Nel caso in cui il servizio sia frequentato da più bambini per lo stesso nucleo familiare è prevista una riduzione con il pagamento della quota a metà. Il Comune per la ludoteca prevede di incassare 3000 euro di quote contributive. La previsione sale invece a 5000 euro per le contribuzioni che arriveranno per la ludoteca estiva. In questo caso i bambini di età compresa tra i 3 e 11 anni sono 50.

Per chi frequenta per tutto il periodo estivo la quota di contribuzione è di 100 euro per l’intero periodo, somma che scende a 90 euro per il secondo figlio e a 85 euro per il terzo. Cento euro si prevedono di incassare infine per il servizio educativo territoriale che a Ghilarza vede coinvolti 10 minori.

