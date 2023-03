C’è grande attesa in paese ma anche il tutto il territorio per la importante manifestazione sportiva non competitiva “Ghilarza Corre”, in programma domnani mattina ed organizzata dalla Leva 1983 in collaborazione con la società Guilcerace. E’ un evento sulla distanza di 10 km suddiviso in bicicletta, corsa e camminata nelle campagne del paese. La partenza è prevista in piazza San Palmerio con le iscrizioni aperte anche prima della partenza dalle 8 alle 9, dove saranno consegnate le magliette ufficiali ai partecipanti.

Il via è previsto alle 9.30 e i promotori raccomandano la partecipazione con la tenuta bianca della Ghilarza Corre. “Ognuno si senta libero di provare il percorso che più si avvicina ai propri gusti e preparazione fisica – evidenziano i componenti della leva -. Sarà una giornata di movimento ma anche di aggregazione primaverile grazie all’allestimento di un chiosco che aprirà dalle 8.30, mentre per chi si vuole trattenere a pranzo sarà possibile acquistare panini con carne o solo con verdure patatine e bevande”.

Una giornata di sport e allegria per piccoli, grandi e famiglie a cui non conviene mancare. La manifestazione è uno degli appuntamenti promossi dai 40enni, che hanno il compito di organizzare la festa di San Palmerio, in programma a Luglio.

