A Ghilarza sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo della misura regionale ''Bonus Nidi Gratis'' per il periodo gennaio-luglio.

Il contributo sarà concedibile per un importo massimo di 200 euro mensili per ciascun figlio a carico, per la durata di 11 mesi.

Le domande devono essere presentate entro il 7 agosto preferibilmente per via telematica (PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it oppure all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it).

