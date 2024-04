La primavera coincide nel Guilcier con la festa di Sant’Isidoro, uno degli appuntamenti popolari di fede più sentiti essendo il santo patrono degli agricoltori e del mondo delle campagne. Una ricorrenza molto attesa soprattutto religiosamente in diversi paesi, a testimonianza di quanto sia amato il santo spagnolo che si venera ogni anno in segno di auspicio per una buona annata agraria. Si inizia domenica prossima 14 aprile a Ghilarza, per proseguire il 5 maggio ad Aidomaggiore, il 15 maggio a Sedilo e il 9 giugno a Norbello.

In tutti i centri, la processione sarà accompagnata dai trattori e mezzi agricoli, cavalieri e dai gioghi dei buoi. A Ghilarza, preceduta dal suono dei fucilieri si terrà domenica alle 10.30 la processione solenne e la santa messa a cui seguirà il rinfresco per la popolazione offerto dal comitato di “ Santu Sidore” il cui obriere è quest’anno Luca Schirra.

A Sedilo l’appuntamento di metà maggio sarà l'occasione per la prima uscita delle tre bandiere dell’ Ardia con in testa la prima bandiera Mario Meloni che sarà accompagnato da Costantino Atzas e Michele Carboni, rispettivamente seconda e terza bandiera.

A Norbello come succede ormai da qualche anno la processione sarà accompagnata da ben 10 gioghi di buoi provenienti da tutta la Sardegna. L’organizzazione è curata da presidente del comitato Sisto Manca e dal priore Alessandro Meloni.

