Grande festa di sport e amicizia domani mattina al Walter Frau con i mini calciatori di Ghilarza e Nuorese. Saranno 200 gli atleti in campo per le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti 2011.

Appuntamento atteso per i bambini che stanno seguendo con impegno e serietà i consigli dei loro “mister” come Natasha Mele, che a detta dei genitori è “una mamma, una moglie, ma con una marcia in più. L’ amore per il calcio e l’ impegno in tutto quello che fa meritano un ringraziamento”.

È affiancata da Elia Mura e dai preparatori dei portieri Stefano Vacca e Adriano Bachis. Non da meno l’ allenatore degli esordienti Massimiliano Tanda insieme a Guido Ranchez. Un gruppo di tecnici qualificati e preparati che stanno dando ai bambini valori importantissimi come il rispetto verso compagni e gli avversari.

