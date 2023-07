Nella cittadina del Guilcier si apriranno domani 7 luglio i festeggiamenti in onore di San Palmerio. Giornata clou della kermesse organizzata dalla leva del 1982, quella che il 10 luglio vedrà salire sul palco Gabry Ponte. I festeggiamenti religiosi sono iniziati il primo luglio. Tutte le sere, alle 19 nella chiesetta intitolata al Santo, vengono celebrate messa e novena. Il 10 luglio alle 10 si terrà la processione accompagnata dai cavalieri e dai gruppi folk.

A seguire la messa celebrata dall’arcivescovo Monsignor Roberto Carboni. I festeggiamenti civili si aprono venerdì 7 con la presentazione alle 20 del libro “Ghilarza. Il culto di San Macario e san Palmerio” a cura di Enrica Azzarelli e Francesca Demelas. Alle 22 Zenias in concerto. Sabato 8, alle 18 all’agorà, sarà inaugurata la mostra “Tracce di memoria. Il sogno del polo industriale di Ottana” di Giole Pinna. Resterà aperta sino al 30 luglio. Alle 19 alla Torre aragonese sarà presentato il libro “Feminas. Donne in versi tra Amore ed Eros” di Giuliana Campanelli. Dialogherà con la poetessa Giuliana Porcu. Alle 22 Antonello Cuomo canta Venditti. Domenica 9 di sera si terrà il saggio di ginnastica artistica della Dragonfky. Di notte il concerto dei “Creedence”. Il 10 luglio di pomeriggio intrattenimento per i bambini. Di notte Gabry Ponte in concerto. Si chiude martedì 11 con il concerto di gruppi locali.

