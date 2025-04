Una donna è stata denunciata per il furto avvenuto quattro anni fa, grazie alle tracce di sangue analizzate dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari.

Stando agli accertamenti dei militari di Marrubiu, la donna avrebbe agito in concorso con un altro complice. Il colpo risale all’agosto 2021.

quando avvenne il furto di 10mila euro in contanti e diversi monili in oro, commesso in una casa di “Masongiu”.

