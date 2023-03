In Marmilla da tempo è un’escalation di furti. L’ultimo colpo è stato messo a segno alcune notti fa a Gonnosnò, quando sono stati rubati quattro fucili e due pistole, oltre a denaro in contanti. E adesso tra la popolazione cresce la preoccupazione.

L’episodio si aggiunge a quelli che si sono verificati nelle settimane scorse a Baressa, Ales e anche a Senis. Nel paese delle mandorle i ladri nell'arco di quindici giorni hanno colpito per ben due volte nello stesso bar scassinando le slot machine. Ad Ales nei mesi scorsi da un’abitazione erano stati rubati quattro fucili e circa diecimila euro ma furti simili si sono registrati anche a Senis.

Tutti i furti sono stati immediatamente denunciati dalle vittime, gli accertamenti sono in corso con indagini a tutto campo. Anche perché è concreto il rischio che le armi rubate possano finire nelle mani di altri malviventi per essere poi utilizzate per commettere rapine e altri reati. Una delle ipotesi è che possano esserci legami con bande di altre zone dell’Isola, in particolare del Nuorese, e con quelle specializzate negli assalti ai portavalori. Nella zona intanto sono stati potenziati anche i controlli da parte dei carabinieri e delle forze dell’ordine.

