Un furgone si è ribaltato questo pomeriggio sulla 131, al chilometro 107 della statale all’altezza di Abbasanta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta sul posto e ha prestato i primi soccorsi al conducente del mezzo, poi affidato alle cure del 118 giunto con un’ambulanza.

L’uomo è stato portato in ospedale, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.

(Unioneonline)

