Ad incastrare i maleducati sono stati diversi documenti trovati dentro le buste. A Mogoro la polizia locale, in collaborazione con i barracelli del paese, sempre attenti al controllo delle zone periferiche, è riuscita a risalire ai nomi delle persone che avevano abbandonato cumuli e cumuli di rifiuti nelle campagne. C'era di tutto e di più in località Perdiana e a Pauli Atzuvau. Risalire ai trasgressori non è stato semplice. In maniera certosina sono state svuotate tutte le buste abbandonate, sino a quando sono saltati fuori indizi importanti.

"Si tratta di persone che non risiedono a Mogoro - fa sapere Alessandra Muru, capo della polizia locale -. Dopo il ritrovamento di importanti dati le persone sono state convocate e sanzionate. Poi successivamente sto state costrette ad occuparsi della bonifica delle aree interessate. Oggi abbiamo fatto il sopralluogo: tutti i rifiuti sono stati rimossi. Ringrazio tanto i miei colleghi per la passione che anche questa volta hanno messo durante questo importante intervento”.

Sulla vicenda interviene anche l’assessore comunale all'ambiente Federico Piras: "Non capisco il perché di questo comportamento visto che abbiamo un ecocentro efficiente. Ma non solo: è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti anche a domicilio. Faccio i complimenti ai vigili e ai barracelli sempre attenti a contrastare il fenomeno dell’abbandono. L'amministrazione è al lavoro per programmare diversi eventi per sensibilizzare i cittadini”.

