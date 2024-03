Poco importa se il Carnevale è già terminato, a Nurachi c’è ancora voglia di friggere. Domenica 7 aprile, in piazza Chiesa, centro storico del paese, ci sarà una nuova edizione di “Frituras”, la manifestazione gastronomica con la quale ancora una volta sarà possibile scoprire i fritti tipici della tradizione, in particolare quelli del Carnevale. Dalle 16,30, nelle gigantesche pentole con dentro l’olio bollente, verranno preparate le zippole, is arubiolus, i cruguxionis de lati, dei veri e propri ravioli fritti ripieni di una crema che si tramanda da generazioni e i classici parafritus.

Il tutto accompagnato da un bicchiere di ottima vernaccia. La regia della manifestazione è affidata alla Pro Loco del paese. La festa però inizierà la mattina. Alle 10 è in programma un’escursione naturalistica: partenza dalla corte del museo Peppetto Pau per poi attraversare l’antico percorso “su caminu de Pischera” che gli abitanti di Nurachi percorrevano per raggiungere le rive dello stagno di “Mar’è e Pontis”, in località Pischeredda.

Ma non solo. Dalle 10 alle 12 andrà in scena anche uno show cooking a cura delle donne della Pro Loco, all’interno della corte del museo Peppetto Pau: sarà possibile ammirare da vicino la preparazione dolci tipici del carnevale “Cruguxionis de lati“. Durante la giornata non mancheranno i balli sardi con Giacomo Crobu all’organetto, Francesco Fais alla voce e Lorenzo Mele alla chitarra. Tanto attesa anche l’esibizione dell’associazione culturale Mamutzones De Samugheo.

© Riproduzione riservata