A Fordongianus l'esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda in questi giorni ha dato il via libera agli atti propedeutici all’approvazione del bilancio. La Giunta ha quindi stabilito il tasso di contribuzione per il servizio di mensa scolastica: dalle famiglie dei bimbi che usufruiscono del servizio il Comune incasserà 5.500 euro a fronte di una spesa totale pari a 15mila euro.

Per il 2024 fissato in 5 euro a metro quadro il prezzo delle aree da assegnare nel Piano degli insediamenti produttivi e in 22,88 euro a metro quadro quello per le aree del Piano di edilizia economica popolare. Deciso dalla Giunta anche come saranno impiegate le somme che si prevede di incassare dalle multe: 500 euro saranno destinati alla manutenzione della segnaletica stradale, mentre 800 euro per acquisti di automezzi e strumentazioni specifiche per il corpo di polizia municipale.

L’esecutivo ha inoltre deciso di confermare i criteri, approvati nel 2021, per l’assegnazione di legna da ardere destinata ai nuclei familiari che versano in situazione di disagio socio –economico e sanitario.

