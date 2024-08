Fordongianus congeda la 30ª edizione del Simposio internazionale di scultura su pietra trachite.

Sabato sera, nel suggestivo scenario delle terme romane, la cerimonia di premiazione, presentata da Pina Vacca e alla quale sono intervenute diverse autorità locali e il consigliere regionale Diego Loi. Anche quest'anno nessuna classifica, ma un riconoscimento a tutti gli scultori partecipanti, i quali hanno avuto l'occasione di presentare le loro opere realizzate in una settimana di appassionato lavoro, che li ha visti impegnati in riva al fiume Tirso. Oscar Aguirre Comendador (Cuba), ha intitolato la sua scultura "Fordongianus, sa bidda de s'abba chelenti".

Valentino Giampaoli (Marche) ha inteso omaggiare due frutti comuni, la mela e la pera, e in particolare quest’ultima che è molto diffusa a Fordongianus. Lyudmyla Mysko (Ucraina) ha creato un’opera che vede come protagoniste due figure identiche che si sviluppano in verticale, ma si dirigono in direzioni diverse. Lorenzo Murru (Sardegna) ha dato vita a “Elementi nel tempo”: «Tre decadi, trent'anni di Simposio rappresentati come elementi distaccati, ma uniti dalla luce e dalle forme plasmate per far si che tutto si incastri in una figura unica».

Da Tabaton Osbourne (Inghilterra) “Un'anfora antropomorfa”, una scultura che trae ispirazione dalla forma dell'anfora, che diventa corpo. Infine Valeria Vitulli (Molise) con "Ascolto", un’opera che richiama le onde del Tirso.

«Siamo contenti di essere arrivati alla 30ª edizione del Simposio di scultura ed estremamente soddisfatti per il lavoro svolto dagli artisti, che ringraziamo sentitamente - ha dichiarato il sindaco di Fordongianus Serafino Pischedda -. Un ringraziamento va anche alle associazioni e ai volontari che si sono prodigati per la riuscita del Simposio. Un grazie anche a Don Omar e all’architetto Franco Niffoi di Orani per la descrizione delle opere».

Il primo cittadino ha aggiunto: «Le statue del Simposio verranno provvisoriamente esposte all’ingresso dello stabilimento termale o dell’albergo. Una vetrina importante con un notevole afflusso di visitatori. Il Comune è in trattativa con diversi enti per la collocazione delle opere in altri centri, come già avvenuto in passato».

Il Simposio Internazionale di scultura su pietra trachite è stato organizzato da Comune e Pro loco di Fordongianus con la collaborazione della Fondazione Sardegna, le Terme di Sardegna e Forestas, e col supporto della Regione.

