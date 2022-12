“Mestieri, passioni e sapori… a Forum” è la manifestazione che domani e venerdì animerà le giornate a Fordongianus. Un programma ricco di eventi organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune.

Domani 29 dicembre, a partire dalle 9, apriranno ai visitatori le antiche dimore del paese. Dalle 9,30 via alla visite guidate alle terme romane e alla casa aragonese. Spazio quindi ai laboratori: dedicato a bambini e adulti quello del cuoio, solo per i più piccoli quello dedicato al legno e solo per gli adulti il laboratorio dedicato alla lavorazione della pietra. Alle 11 aprirà il punto ristoro: saranno proposti ceci con cotiche, carne di maiale alla brace e petza imbinada.

L’associazione Kayak Fordongianus propone nel pomeriggio (partenza dalla biblioteca alle 14.30) un’escursione in mountain-bike, mentre dalle 15, in paese, balli e canti itineranti con i Mamudinos accompagnati da Giuseppe Dessì all’organetto e Maria Basilia Calaresu all’organetto e voce. Dalle 16,30 balli e canti (con Alberto Caddeo alla fisarmonica e organetto e Morgana alla voce) nella Piazza Aragonese.

Programma simile il 30 dicembre. Varia l’escursione, proposta la mattina invece che il pomeriggio, e i laboratori. Venerdì si terranno infatti quello dedicato ai dolci e rivolto ai bambini e agli adulti, quello di ceramica per i bambini e dedicato alla realizzazione dei cestini per gli adulti. Nel pomeriggio balli e canti itineranti con Alberto Caddeo (fisarmonica e organetto), Torangelo Salis (voce) e Costantino Doppiu (chitarra). Alle 17 balli e canti in piazza.

© Riproduzione riservata