Nell’ambito del progetto “A Spasso Nel Tempo”, la Fondazione Parte Montis ha avviato un nuovo laboratorio, aperto ai residenti a ai portatori di interesse, per la costruzione del turismo locale.

Attraverso un’indagine si punta ad ascoltare quelle che sono le indicazioni date dal territorio. Un ascolto diretto, di collaborazione nella valorizzazione del patrimonio presente in modo tale da creare nuove opportunità di sviluppo per il turismo locale. Chiunque lo potrà fare in maniera semplice, attraverso il proprio smartphone, scansionando il QR code dedicato. In pochi minuti i cittadini potranno lasciare il loro contributo. Contributi che sarà poi utile nella costruzione di quello che sarà il pacchetto turistico della fondazione.

«Estremamente importante – conferma il presidente della Fondazione Ennio Vacca – che le imprese e il tessuto imprenditoriale culturale e ricettivo partecipino a queste attività perché è fondamentale che si impari a cooperare e continuare ad affinare le competenze su turismo e cultura».

© Riproduzione riservata