A Paulilatino via libera dell’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ad una serie di progetti che da qui a breve porteranno all’apertura di nuovi cantieri e alla realizzazione di importanti interventi attesi dalla comunità.

È il caso della riqualificazione dell’area dell’ex casermette militari, di cui si parla da anni dopo la concessione del finanziamento da parte della Regione nel 2021. È stato approvato il progetto esecutivo per 900mila euro.

I lavori prevedono interventi di urbanizzazione: fognature, impianto di illuminazione e sistemazione strada. Il galoppatoio sarà invece spostato poco più avanti, all’ingresso del paese dove già tempo addietro erano iniziati i lavori poi bloccati.

Nell’ultima Finanziaria, inoltre, è stato previsto per Paulilatino un milione di euro per completare il parco. Approvato anche il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di San Teodoro. A disposizione 150mila euro per il restauro della facciata laterale su via Roma e sulla parte retrostante dell’edificio di culto. Previsto anche il risanamento dall’umidità delle murature interne e la messa in sicurezza dei locali attigui alla chiesa.

La Giunta Gallus ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione e ampliamento del cimitero. Si spenderanno 225mila euro, 200mila concessi dalla Regione e 25mila stanziati dal bilancio.

