Nelle ultime ore l’allarme roghi è scattato altre tredici volte in Sardegna, con le squadre del Corpo forestale entrate in azione in altrettante località per domare le fiamme, limitando i danni.

In un caso si è reso anche necessario l’intervento, in ausilio alle squadre di terra, di un mezzo aereo.

A Suni, infatti, nelle campagna di S’Olivera sono arrivati due elicotteri decollati da Bosa e Fenosu ed è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair.

Via terra sono invece intervenute 7 squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra della Compagnia barracellare di Tinnura, coordinate dal personale del Gauf di Sassari e da quello della Stazione del Corpo Forestale di Bosa.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 80 ettari di bosco, sughereta e macchia mediterranea.

