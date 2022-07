Si è svolta all’aeroporto di Fenosu un’esercitazione congiunta di elitrasporto che ha coinvolto il 7° Reparto Volo della Polizia di Stato e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Sardegna.

“L’addestramento – spiega una nota -, cui hanno partecipato 29 tecnici e 4 istruttori tra alpini e speleo, ha avuto come obiettivo l’allenamento nell’impiego del verricello, ausilio tecnico fondamentale soprattutto nelle zone impervie e montane, principale teatro delle operazioni di soccorso, quando l’elicottero non può atterrare o avrebbe eccessiva difficoltà a farlo”.

Tutte operazioni sono state condotte con l’elicottero Agusta AW 139.

"Questa tipologia di eventi addestrativi – spiegano gli organizzatori - ha lo scopo sia di rafforzare la sintonia che la cooperazione tra gli equipaggi di volo e le squadre di soccorso a terra, che potrebbero ritrovarsi a operare in volo in occasione di missioni quali ricerca dispersi in ambiente impervio, recupero di infortunati da pareti montuose, interventi a seguito di calamità naturali come alluvioni e terremoti”.

