Febbre del Nilo, due nuovi casi nell’Oristanese: salgono a 33 i contagi sul territorioGià avviata l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza delle persone colpite per consentire la disinfestazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due nuovi casi di positività alla Febbre del Nilo nell’Oristanese. Si tratta di due pazienti ultrasettantenni di Cabras e Bauladu, ricoverati entrambi all’ospedale San Martino di Oristano.
Salgono così a 33 i casi di West Nile accertati nel 2025 sul territorio.
Già avviata l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza dei contagiati per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione dei due uomini.
«Come di consueto, ricordiamo alle persone, in particolare a quelle fragili e anziane, che è importante proteggersi dalle punture di zanzara, vettore del virus – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano Maria Valentina Marras -. Evitare i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve, è fondamentale: svuotare di frequente ciotole ed abbeveratoi per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini. Importante poi quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia con abiti chiari, utilizzare spray repellenti ed applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni».
(Unioneonline/v.l.)
--