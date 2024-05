Domani, a Siamanna, si terrà l’evento “Famiglie d’Appoggio”. Il pomeriggio di incontro è organizzato dal Centro per le Famiglie, per l’Affido e le Adozioni, dal Plus di Oristano e dalla Cooperativa Sociale “Koinos”.

“Famiglie d’Appoggio” sarà incentrato sul tema della comunità come risorsa, un momento di sensibilizzazione sull’affidamento diurno o part time a sostegno di famiglie fragili.

L’appuntamento è fissato alle 17 nel centro socio culturale del paese, in via Deledda 1.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, la presentazione a cura delle operatrici del “Centro per l’Affido e le Adozione Plus Oristano” intitolata “Come diventare famiglie d’appoggio?”; a seguire le testimonianze e, in conclusione, il dibattito.

Quello di Siamanna è l’ultimo appuntamento del ciclo, dopo le tappe a Riola Sardo, Bauladu, Oristano e Solarussa.

