Appuntamento letterario domani 1 marzo alle 18 a Ghilarza presso i locali del “Circolo di Lettura dal 1852”. Il presidente Aldo Buiani, presenterà il dialogo letterario “Diari di viaggio in Sardegna”. Durante l’incontro, gli autori Bachisio Bandinu ed Eleonora D’Angelo dialogheranno in una reciproca intervista sulle loro rispettive opere editoriali. Il libro di Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista e scrittore, è un insieme di antropologia culturale e percezioni sensoriali del paesaggio sardo e della vita in Sardegna. “Il cammino dell’autore è libero, curioso e intriso di emozioni. Legge e interpreta i messaggi della Natura, dell’Archeologia e delle genti come un turista, o un pellegrino assetato e mai sazio della conoscenza”, spiegano gli organizzatori. Il libro di Eleonora D’Angelo, giornalista, scrittrice e blogger con lo pseudonimo “SandàliaRacconta”, esplora 10 paesi della Sardegna (nove più uno: “Il non-luogo”) creando degli itinerari turistici alternativi, tessendo una rete di luoghi da visitare attorno a cui gravitano leggende popolari e memorie storiche dell’isola, basate sulle testimonianze dirette di centenari e nativi locali.

