Dopo le ennesime lamentele di cittadini e della minoranza consiliare, sulla questione delle strade urbane dissestate, interviene l’assessore ai lavori pubblici Angelo Pinna.

«Ci rendiamo conto della situazione – evidenzia Pinna – ma non nascondo la difficoltà ad intervenire per la carenza di risorse, che non ci consentono di fare ciò che vorremmo. Facciamo quello che possiamo in attesa di poter disporre di cifre adeguate ed importanti. Abbiamo sanato alcune situazioni di criticità e pericolo come nel Pip, ma è chiaro che c’è bisogno di ben altro».

La speranza è riposta soprattutto nelle risorse che potrebbero arrivare ( si auspica in tempi brevi ) dalla Regione. «Abbiamo preso parte ad un bando regionale – sottolinea l’assessore Pinna – e siamo in attesa che venga fatta scorrere la graduatoria dove il Comune di Ghilarza è in posizione utile per poter disporre di circa 300 mila euro al fine di pianificare interventi a vasto raggio».

