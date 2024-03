La Giunta di Ghilarza ha destinato anche la terza annualità dei fondi trasferiti dal Governo ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti per l’efficientamento energetico ad interventi sull’impianto di illuminazione.

Le precedenti annualità sono state utilizzate per sostituire i pali prima nella via Cagliari e poi nelle vie Sassari e Tempio. Ora, con gli ulteriori 50 mila euro assegnati, il Comune sostituirà i corpi illuminanti e i pali nelle vie San Serafino, Oristano, Nuoro e Alghero. “Il Comune – spiega il sindaco Stefano Licheri - ha deciso di gestire in forma autonoma l’impianto e per questo, tempo fa, abbiamo assunto un operaio e acquistato un mezzo con cestello per le manutenzioni. Ora quest’intervento ci consentirà un ulteriore miglioramento. Se entro quest’anno non ottenessimo delle apposite risorse, destineremo comunque risorse del bilancio per la sostituzione di tutte le lampade nel corso Umberto. A Ghilarza abbiamo 40 pali per ogni chilometro, uno ogni 25 metri. In tutto 56 chilometri di strade illuminate per un totale di 2200 pali”.

© Riproduzione riservata