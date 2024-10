Domenica, a Gonnostramatza, è in programma la giornata intitolata “Gonnostramatza in Rosa”. Un’iniziativa dell’Avis comunale e dei donatori della Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune. L’obiettivo è quello di promuovere una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

A questo proposito, inoltre, sin dal mattino, dalle 8.30, nei locali dell’ambulatorio comunale si effettueranno visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite, grazie alla presenza dell’associazione “Komunque Donne ODV” e del dottor Massimo Dessena. Alle 9, invece, è fissato il ritrovo per la camminata presso la località di “Serzela”. Alle 9.30 la partenza della camminata. Previsti due percorsi, uno da 3 e l’altro da 9 chilometri. Al termine il pranzo collettivo. Per partecipare alla giornata è prevista una quota di partecipazione (10 euro per camminata, colazione, t-shirt rosa e sacca con acqua, 20 euro per chi partecipa anche al pranzo) e il ricavato verrà devoluto per la lotta contro il tumore al seno.

