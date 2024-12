Prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato in vetrina domenica a Ghilarza. Quasi un chilometro di saperi e sapori nella via principale della cittadina del Guilcier per la quattordicesima edizione di “Arte e sapori”, la kermesse organizzata dalla Pro loco con il contributo del Comune. Ad affiancare la manifestazione proposta a ridosso del Natale per incrementare l’indotto ed offrire una boccata d’ossigeno a produttori, hobbisti ma anche attività commerciali, anche quest’anno ci sarà dalla sagra de sos culurzones. Moltissime le adesioni: lungo il percorso ci saranno un centinaio di espositori in arrivo da diverse località dell’Isola. Formaggi, salumi, pane e dolci, miele, funghi, birre artigianali, vino ed olio tra le eccellenze dell’agroalimentare. E poi gioelli, ceramiche, minerali, broccati, cestini, addobbi natalizi e molto altro potrà trovare in mostra chi raggiungerà Ghilarza il 22 dicembre. Lungo il percorso anche tantissime postazioni dedicate al cibo: si potranno mangiare funghi, panzerotti, panini con purpuzza, carne di cinghiale, grigliate, arrosticini, seadas ad esempio. E poi lavoreranno a pieno ritmo anche ristoranti, tavole calde e bar. “Questa manifestazione nasce per valorizzare i prodotti tipici di Ghilarza: formaggi, funghi, salumi.

È un’occasione per dare una mano importante ai commercianti, ai produttori, agli hobbisti”, spiega il presidente della Pro loco Simone Manca. E aggiunge: “Arte e sapori è anche l’occasione per far conoscere i prodotti tipici di Ghilarza, le produzioni artigianali, la musica tradizionale, i costumi del paese”. Il sindaco Stefano Licheri aggiunge: “Quando è nata Arte e sapori ritenevano importante realizzare un evento che potesse integrare le attività commerciali esistenti con le produzioni tipiche e ci sembrava una buona idea farlo a ridosso del periodo natalizio, quando i consumi aumentano”. Domenica, a partire dalle 10,lungo il Corso Umberto apriranno gli stand espositivi; in piazza parrocchia, dalle 10,30 alle 13,30, in collaborazione con la fattoria didattica Bosumene, sarà proposto per i bambini il laboratori didattico “Culurzoines in cumpanzia”. Dalle 11,30 alle 13,30, lungo il percorso (da piazza di chiesa all’incrocio dell’ospedale) prevista l’esibizione itinerante dei gruppi folk di Abbasanta, Burgos, Macomer , Sestu e Ghilarza. Piazza parrocchia, a partire dalle 12,30, ospiterà la decima edizione della sagra de sos culurzones, i ravioli di formaggio tipici di Ghilarza. La Pro loco, tra pranzo e vendita, ne ha confezionato due quintali. Dalle 14,40 l’esibizione dei Dilliriana. A seguire in collaborazione con il gruppo folk Su Carruzu, l’esibizione dei gruppi folk di Burgos, Tradizioni popolari di Macomer e San Gemiliano di Sestu. Prevista anche la presentazione di un libro la mattina e delle carni allevate allo stato brado. Presso la sede dell’archivio storico in via Carlo Alberto sarà possibile visitare l’esposizione di documenti archivistici sulla costruzione del caseggiato scolastico.

