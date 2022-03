Dalla Polonia al Montiferru per un corso di canto a cuncordu. Il progetto Erasmus al quale prenderanno parte 7 studenti polacchi nasce da un’idea del gruppo Sas Bator Colonnas di proporre come esperienza dei seminari formativi sul canto gutturale a più voci e già nel novembre 2021 è stato siglato un accordo con l’accademia delle Belle arti di Cracovia per una 5 giorni di corso intensivo su quella che viene considerata una delle più antiche tradizioni della Sardegna.

I ragazzi soggiorneranno a Scano di Montiferro e vivranno la quotidianità del borgo, quella a cui fa riferimento il titolo del progetto, “Inclusion through action”, inclusione attraverso l’azione.

Il corso, interamente in inglese, sarà articolato in diverse parti, dall’analisi linguistica e dei testi alla tecnica vocale. Mentre una giornata sarà dedicata alla conoscenza di altre tradizioni canore, come Bosa e Santu Lussurgiu ad esempio, un’altra ai riti e brani della Settimana Santa.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata