Curcuris, entro il 15 febbraio le richieste per i finanziamenti e i benefici economici alle associazioniL’amministrazione comunale ha stabilito la somma complessiva di 3.500 euro per tre settori di intervento
Il Comune di Curcuris ha aperto i termini per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti, associazioni e comitati per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative e alle associazioni per interventi in favore della salute della comunità.
Nello specifico, l’amministrazione comunale ha stabilito la somma complessiva di 3.500 euro per tre settori di intervento: tutela dei valori ambientali (1.800 euro), attività sportiva (1.200 euro) e iniziative volte a favorire le attività culturali e il volontariato (500 euro).
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il prossimo 15 febbraio. Le richieste potranno essere inoltra via Pec (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo, al piano terra del Comune.