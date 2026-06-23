Dal 13 al 19 luglio, a Curcuris, si rinnova l’appuntamento con la “Summer School di Fotografia”. Per i partecipanti sarà un’occasione unica per approfondire il linguaggio fotografico, sperimentare nuovi approcci narrativi e vivere un’esperienza formativa immersiva nel cuore della Marmilla.

L’iniziativa è curata dal Comune di Curcuris e dal Festival Comunitario (appuntamento ormai fisso delle estati del piccolo centro), con il patrocinio del Corso di Laurea in Produzione Multimediale dell’Università di Cagliari e della Fondazione di Sardegna.

La direzione artistica, invece, sarà curata da Roberta D’Aprile e Antioco Floris. I laboratori, aperti al pubblico a cura dei docenti di Unica, saranno curati da Laura Farneti, Alessandro Galimberti e Ivan Loriga.

La partecipazione, rivolta a studenti universitari della Sardegna e dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, è gratuita e comprende vitto e alloggio, e sarà necessario possedere una macchina fotografica. Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 giugno, mandando una e-mail all’indirizzo roberta.daprile@unica.it.

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